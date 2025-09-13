Şehre Yakın ekibi Haraccı Köyü’ne konuk oldu

Şehirden uzak, doğanın tam kalbinde. Bu hafta Şehre Yakın ekibinin rotası İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Haraccı Köyü oldu. Doğal yaşamı, tarımı ve köy kültürünü yerinde görmek için ekiplerimiz bu özel yolculuğa gitti.

