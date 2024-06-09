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Şehre Yakın ekibi Ankara Kızılcahamam’da! Testi kapama, çorak kavurma, höşmerim…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 13:48
A Haber ekibinden Kübra Bal ve Barış Yar, Kızılcahamam kültürünü, yöresel yemeklerini, tarihini, doğal güzelliklerini, müzelerini, kültürel türkülerini ve hiç bilinmeyenlerini sizler için kayda aldı.
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Şehre Yakın ekibi Ankara Kızılcahamam’da!
Şehre Yakın ekibi Ankara Kızılcahamam’da!
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