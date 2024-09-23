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Şehit Polis Şeyda Yılmaz’a veda! Eşi tabutunu öperek uğurladı

Şehit Polis Şeyda Yılmaz’a veda! Eşi tabutunu öperek uğurladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 17:56
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazını müteakiben Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.
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Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın eşi tabutunu öperek uğurladı!
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın eşi tabutunu öperek uğurladı!
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