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Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın anılıyor

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Giriş: 21.11.2023 15:26
Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Ayşenur Alkan vefatının 1. yılında anılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'den detayları aktardı.
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın anılıyor
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın anılıyor
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