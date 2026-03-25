Bakan Kurum BM Genel Kurulu’nda daimi temsilcilere COP31’i anlatacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ nedeniyle New York’ta düzenlenecek programlara katılacak. Bakan Kurum, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu’nda daimi temsilcilere Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapması beklenen Bakan Kurum, yine BM marjında düzenlenen ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinliklerine katılacak. Kurum, Türkevi’nde 140’a yakın ABD’li iş insanı ve STK temsilcisinin katılması beklenen toplantıda Türkiye’nin COP31 vizyonunu ve Sıfır Atık başarısını anlatacak.