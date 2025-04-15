15 Nisan 2025, Salı
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Şehit doktor Koray Arslan’ın hikayesi ağlattı! FETÖ’cüler hedef almış
Pratisyen hekim Koray Arslan gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit bölgesinde kalp krizi sonrası şehit olmuştu. Şehit doktorun hayat hikayesi yürekleri burktu. Şehit doktor Koray Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ancak harp akademisinden FETÖ’cülerin baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.