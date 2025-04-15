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Şehit doktor Koray Arslan’ın hikayesi ağlattı! FETÖ’cüler hedef almış

Şehit doktor Koray Arslan’ın hikayesi ağlattı! FETÖ’cüler hedef almış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 09:23
Pratisyen hekim Koray Arslan gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit bölgesinde kalp krizi sonrası şehit olmuştu. Şehit doktorun hayat hikayesi yürekleri burktu. Şehit doktor Koray Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ancak harp akademisinden FETÖ’cülerin baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
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Şehit doktor Koray Arslan’ın hikayesi ağlattı! FETÖ’cüler hedef almış
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