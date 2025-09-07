Şehit ailesinden Terörsüz Türkiye sürecine destek! Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da 2007 yılında şehit olan Süleyman Yılmaz'ın eşi Ayşegül Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubunu okuyan Yayman, mektubu şehidin eşine teslim etti. Ardından Yayman, Başkan Erdoğan'ı arayarak şehit eşi ile görüştürdü. Şehit eşi Ayşegül Yılmaz da Terörsüz Türkiye sürecine desteğini açıklarken; "Ben de bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter." dedi.