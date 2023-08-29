29 Ağustos 2023, Salı
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Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi! Görüntüleri çok konuşulmuştu
Salvator Salih lakaplı şehir eşkıyası, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda küfürler edip havaya ateş açmıştı. M.S.L isimli şüpheli, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine kısa sürede yakalandı.