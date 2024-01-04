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Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkıyor! Yerel seçim için süreç başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 11:27
31 Mart Yerel Seçimleri için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal anlattı.
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Seçmen listeleri muhtarlıklarda !
Seçmen listeleri muhtarlıklarda !
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