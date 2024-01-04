Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkıyor! Yerel seçim için süreç başladı

31 Mart Yerel Seçimleri için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal anlattı.

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