Secdeden can kurtarmaya: Cami imamı düşen çocuğu havada yakaladı

Çorum’da Kışla Camii'nde görev yapan imam hatip Mustafa Uysal, yatsı namazı sırasında müezzin mahfilinden düşen küçük çocuğu namazını bozarak havada yakaladı. Yaklaşık 1 metre yükseklikten düşmek üzere olan çocuğun ayağını son anda yakalayan Uysal, refleksi sayesinde büyük bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Uysal, çocuğun zarar görmeden kurtulmasının ardından namazına kaldığı yerden devam etti. “İbadet sonradan telafi edilir ama can bir daha geri gelmez” diyen imam, olay anında içinden gelen bir hisle müezzin mahfiline geçtiğini belirtti. Küçük çocuğun babasının da o an camide cemaat arasında bulunduğu öğrenildi. İmamın bu örnek davranışı, sosyal medyada takdir topladı. Olay sonrası çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mustafa Uysal, "Bırakın insanı, bir mahluk bile zarar görecekse onu kurtarmak ibadetten önce gelir" dedi.

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