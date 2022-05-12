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Sebze ve meyvede parafin tehlikesi! Parafin ancak zımpara ile çıkıyor

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Giriş: 12.05.2022 08:50
Sebzenin ve meyvenin raf ömrünü uzatıp daha parlak görünmesini sağlayan parafin, sağlık açısından risk oluşturuyor. Parafin, zirai ilaçların ürüne hapsolmasına da neden oluyor. Parafini sofraya taşımamak için karbonat ve sirkeden yardım alınıyor. Ancak zımparalamak dışında parafini tamamen çıkarmanın başka bir yolu yok. Detayları Fitoterapi uzmanı Ender Saraç aktardı.
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