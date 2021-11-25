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Savrun Çayı'nda çevre katliamı

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 09:38
Son dakika haberi... Osmaniye Savrun Çayı'nda fabrika atıkları balık ölümlerine neden oldu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden gelişmeleri aktardı.

Osmaniye Kadirli ilçesinde bulunan Savrun Çayı'nda çevre katliamı yaşanıyor.

Balıklar atık zehirlerden dolayı telef olmuş durumda. Balıklar suyun içerisinde oksijen arıyor.

Suyun rengi de siyaha bürünmüş durumda.

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