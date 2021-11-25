25 Kasım 2021, Perşembe
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Savrun Çayı'nda çevre katliamı
Son dakika haberi... Osmaniye Savrun Çayı'nda fabrika atıkları balık ölümlerine neden oldu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden gelişmeleri aktardı.
Osmaniye Kadirli ilçesinde bulunan Savrun Çayı'nda çevre katliamı yaşanıyor.
Balıklar atık zehirlerden dolayı telef olmuş durumda. Balıklar suyun içerisinde oksijen arıyor.
Suyun rengi de siyaha bürünmüş durumda.