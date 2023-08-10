Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur’da kaza yaptı! Tırla çarpışan şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Tan Taşçı'dan korkutan haber geldi! Menajeri Ecmel Kayahan ve bir arkadaşıyla birlikte Bucak-Antalya yolunda ilerleyen şarkıcı, tırla çarpıştı. Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.