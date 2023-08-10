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Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur’da kaza yaptı! Tırla çarpışan şarkıcı hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 10.08.2023 09:52
Tan Taşçı'dan korkutan haber geldi! Menajeri Ecmel Kayahan ve bir arkadaşıyla birlikte Bucak-Antalya yolunda ilerleyen şarkıcı, tırla çarpıştı. Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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