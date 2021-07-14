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Şarkıcı Sıla’yı darp davasında karar belli oldu! Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay hapis

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Giriş: 14.07.2021 15:45
Son dakika haberine göre... Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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