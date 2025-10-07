07 Ekim 2025, Salı

Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

07.10.2025 10:30
Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak önce uyarı levhasına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada serviste bulunan 2 kişi yaralandı.
