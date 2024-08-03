Sarıyer'de bir inşaat işçisi hafriyat kamyonunun altında kaldı

Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanında toprak dökümü yapan bir hafriyat kamyonu yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan bir inşaat işçisi yan yatan kamyonun dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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