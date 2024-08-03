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Sarıyer'de bir inşaat işçisi hafriyat kamyonunun altında kaldı

Sarıyer'de bir inşaat işçisi hafriyat kamyonunun altında kaldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 16:42
Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanında toprak dökümü yapan bir hafriyat kamyonu yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan bir inşaat işçisi yan yatan kamyonun dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
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İşçi hafriyat kamyonunun altında kaldı
İşçi hafriyat kamyonunun altında kaldı
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