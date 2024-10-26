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Sarıgöl Havzası’nda örtü altı üzüm üretimi!

Sarıgöl Havzası’nda örtü altı üzüm üretimi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 23:36
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Türkiye’nin sofralık üzüm üretim merkezlerinden. İlçede 20 yıldır üzüm bağları; örtü altına alınarak sağanak ve dolu yağışına karşı korunuyor. Yörede yıl sonuna kadar üzüm üretimi yapılıyor.
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Sarıgöl Havzası’nda örtü altı üzüm üretimi!
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