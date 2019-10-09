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09.10.2019
Sapık fotoğrafçı stüdyoya gizli kamera koyup arşiv yapmış!
Yalova'da bir fotoğraf stüdyosu sahibi, kadın çalışanları ve müşterilerini iş yerine yerleştirdiği gizli kamerayla soyunurlarken videoya çekti. Görüntüleri arşivleyen sapık, emniyetteki ilk sorgusunda görüntüleri gizlice çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.
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