Şanlıurfalı çocuklardan duygulandıran hareket

Siverek ilçesinde sahipsiz 20 eşek, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplanarak barınağa götürüldü. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Siverek Belediyesi, etkili olan dondurucu soğuklarda Karacadağ kırsalındaki sahipsiz eşekler için harekete geçti.

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Şanlıurfalı çocukların araması üzerine, belediye ekipleri, karla kaplı kırsal mahallelerde dolaşan 20 eşeği araçlarla barınağa götürdü.Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, "Şu an hava sıfırın altında 11 dereceyi gösteriyor. Geçmiş yıllarda kırsalda donan eşeklerin yeniden donmaması adına başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla kırsal mahallelerdeki başıboş eşekleri topladık. Hayvanları barınağa götürerek sıcak bir ortam sağlayacağız." dedi.