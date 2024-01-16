Şanlıurfa'da sokak köpeği terörü! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü | Vücudunu parçaladılar

Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve çok derin yaralar oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken baba duruma tepki gösterdi.

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