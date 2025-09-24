Şanlıurfa’da saman yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırın dorsesindeki saman balyaları bilinmeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

