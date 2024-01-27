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Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü! İki kardeşi ayıran şey üzerlerine devrilen duvarı oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 19:55
İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ayvanat Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı Nurullah (7) ve Tuana Saray (4) kardeşlerin üzerine devrildi.Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan kardeşlerden Nurullah Saray kurtarılamadı.Polis, evin çevresinde önlem aldı. İşte haberin detayları...
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