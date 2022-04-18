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Şanlıurfa’da elektrik sayaçlarının direklere taşınmasına karşı çıkanlar ortalığı karıştırdı: 3 polis yaralı, 6 gözaltı

İHA
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Giriş: 18.04.2022 16:52
Şanlıurfa Suruç ‘ta, DEDAŞ’ın okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımasına engel olmak isteyenler taşkınlık çıkardı. Çıkan olay sonucu 3 polis hafif yaralanırken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Suruç'un bir takım mahallelerde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) okuma sayaçlarını elektrik direklerine taşımaya karar verdi.

GERGİNLİK ÇIKTI

Daha önceleri kapı önlerinde olan elektrik okuma sayaçlarının direklere çıkartılmasını engellemek isteyenler ile polis arasında gerginlik çıktı.

3 POLİS YARALI 6 GÖZALTI

Yaşanan gerginliğin ardından ise Polisin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Olaylarda savaş meydanlarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

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