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Şanlıurfa’da Change araç operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa’da "Change" araç operasyonunda 5 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 13:00
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şanlıurfa’da Change araç operasyonunda 5 tutuklama
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