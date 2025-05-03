Şanlıurfa’da "Change" araç operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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