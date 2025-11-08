Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ağrı’da

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından karşılanan Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette kentte yürütülen projeler ve sanayi yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

