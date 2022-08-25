25 Ağustos 2022, Perşembe
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Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Olay yerinden yeni görüntüler
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.