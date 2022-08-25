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Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Olay yerinden yeni görüntüler

AA
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Giriş: 25.08.2022 11:57
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi!
Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi!
İbrahim Tatlıses nerede kaza geçirdi?
İbrahim Tatlıses nerede kaza geçirdi?
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi
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