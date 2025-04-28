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Samsun’da heyelan! Samsun B. Belediye Başkanı A Haber’de: 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Samsun'da heyelan! Samsun B. Belediye Başkanı A Haber'de: 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 00:42
Samsun'da meydana gelen heyelanda akaryakıt istasyonunda 1 aracın üzerine kaya düştü. Arama çalışmalarının başlatıldığı heyelanda 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında olduğu öğrenildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. " dedi.
Samsun’da heyelan! Samsun B. Belediye Başkanı A Haber’de: 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı
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