28 Ağustos 2025, Perşembe
Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza, Vezirköprü-Durağan kara yolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Samsun’daki hastanelere sevk ederken, durumu ağır olan bazı yaralılar için hava ambulansı da kullanıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.