Samsun'da evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Samsun’da evden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Giriş: 02.09.2025 16:18
Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 23 Ağustos’ta bir evden 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin TL nakit para çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili B.A. (43) ve H.B.‘yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
