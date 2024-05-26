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Samsun'da 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 16:27
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.
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