Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından 27 bin 412 adet sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait 100 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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