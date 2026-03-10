CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
"Hürmüz Boğazı güvende kalacak"
Dünya"Hürmüz Boğazı güvende kalacak"
Bursa'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa bayram sevinci
YaşamBursa'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa bayram sevinci
Sinop sahilinde panik anları
YaşamSinop sahilinde panik anları
Trabzon'da 10 bin adet APP plaka değiştirildi
YaşamTrabzon'da 10 bin adet APP plaka değiştirildi
İstanbul'da reçete şebekesine operasyon
Gündemİstanbul'da reçete şebekesine operasyon
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hizan’da köy yoluna çığ düştü

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle yol metrelerce karla kapanırken, köye ulaşım bir süreliğine durdu.

Gündemden Videolar

İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
İran'dan Tel Aviv'e füze yağmuru
Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
Milyoner'e damga vuran dolandırıcılık sorusu
Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı
Arnavutköy’defeci kaza! Kamyonet otomobile çarptı
Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?
Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
"Trump'ın hedefi rejimin davranışını değiştirmek"
Tahran-Ankara hattında kritik temas
Tahran-Ankara hattında kritik temas
İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü
İran'ın balistik füzesi Gaziantep'te düşürüldü