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Salvador Dali maskeli hırsızlar plakadan yakalandı!

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Giriş: 31.08.2023 09:42
Gaziosmanpaşa’da Salvador Dali maskesi takarak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan yapılan aramalarda soygun girişiminde kullanılan ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçirildi.
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