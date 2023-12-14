Salgın hastalıklar bir arada! Vakalarda artış yaşanıyor

Mevsimsel hastalıklarda dikkat çeken bir artış görüldü. Kovid-19 salgınından sonra özellikle grip vakalarında tırmanış görüldü. Havaların daha da soğumasıyla son olarak salgın hastalıkların hep bir arada görülmesi uyarıları da peşi sıra getirdi.

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