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Sakarya’nın Karasu sahilini fırtına vurdu

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 15:45
Şiddetli rüzgar Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.
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