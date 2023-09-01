Sakarya’nın Karasu sahilini fırtına vurdu

Şiddetli rüzgar Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

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