15 Eylül 2025, Pazartesi

Sakarya'da korkunç kaza: Bisikletli genç hayatını kaybetti
Sakarya’da korkunç kaza: Bisikletli genç hayatını kaybetti

Sakarya'da korkunç kaza: Bisikletli genç hayatını kaybetti

Giriş: 15.09.2025 02:13
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobil sürücüsü yolda ilerleyen bisikletli sürücüye çarptı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken bisikletli Mustafa Muhammed hayatını kaybetti.
