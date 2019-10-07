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07.10.2019

Sakarya’da korkunç kaza! Acı haberler peş peşe geldi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirirken, bir babanın yaşadığı büyük dram, yürekleri dağladı. Otobüs bekledikleri durakta eşi ve 2 çocuğunu bırakıp, markete giren Faruk Solmaz, dönünce korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Faruk Solmaz, olduğu yere yığılıp, feryat etti.

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