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Sakarya'da fabrikada patlama: 23 yaralı | Belediye Başkanı Alemdar A Haber'de

Sakarya'da fabrikada patlama: 23 yaralı | Belediye Başkanı Alemdar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 14:50
Güncelleme:15.09.2024 14:51
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Alemdar, "Patlama çatı katında yaşandı, sebebini henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise A Haber'de patlamanın şiddetine ilişkin, "Deprem oldu sandık." dedi.
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