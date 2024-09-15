Sakarya'da fabrikada patlama: 23 yaralı | Belediye Başkanı Alemdar A Haber'de

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Alemdar, "Patlama çatı katında yaşandı, sebebini henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise A Haber'de patlamanın şiddetine ilişkin, "Deprem oldu sandık." dedi.