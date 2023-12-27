Sahte kestane alarmı! Kestane diye hayvan yemi satılıyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri kestane. Ancak son zamanlarda dolandırıcıların hedefinde. Kestane alırken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü yediğiniz şey kestane değil at yemi olabilir. Çin'den ithal edilen ve insan tüketimine uygun olmayan ürünler satılıyor. Uzmanlar zehirlenme konusunda da uyardı.

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