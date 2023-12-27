27 Aralık 2023, Çarşamba
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Sahte kestane alarmı! Kestane diye hayvan yemi satılıyor
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri kestane. Ancak son zamanlarda dolandırıcıların hedefinde. Kestane alırken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü yediğiniz şey kestane değil at yemi olabilir. Çin'den ithal edilen ve insan tüketimine uygun olmayan ürünler satılıyor. Uzmanlar zehirlenme konusunda da uyardı.