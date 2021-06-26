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Sahte içkiden zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda!

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Giriş: 26.06.2021 14:17
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 4'ünün entübe edildiği olayla ilgili polis ilçede kapsamlı operasyon düzenledi.

Çorlu'da gece yarısından itibaren içtikleri sahte içkiden zehirlenenler Devlet Hastanesi'ne başvurmaya başladı. İlçenin Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi, ilerleyen saatlerde de diğer bölgelerde oturan 5 kişi de daha hastaneye başvurarak, tedavi altına alındı. İçtikleri sahte rakıdan zehirledikleri belirlenen 11 kişi solunum cihazına bağlanırken, 4'ünün entübe edildiği belirtildi.

İlçede yaşanan sahte içkiden zehirlenmeler üzerine polis, kapsamlı operasyonlar başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir kişiden pet şişede satın aldıkları rakıdan zehirlendikleri öğrenildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı sattığı iddia edilen bir büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. İşyeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U., yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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Sahte içkiden zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda!
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