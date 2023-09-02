02 Eylül 2023, Cumartesi
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Sahte evlilik siteleri ile dolandırıcılık! Dolandırıcıların İslami evlilik sitesi oyunu
İnternette 'İslami Evlilik Sitesi' adı altında onlarca site faaliyet gösteriyor. İnsanların hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, ücretsiz olduklarını iddia eden sitelerde; 'altın üyelik' adı altında para alıp başörtülü kadın modellerle kurulan sahte hesaplar aracılığıyla yazışmalar yapıyor.