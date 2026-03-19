İran kadın milli futbol takımı görkemli törenle karşılandı

ABD-İsrail-İran çatışmasında 20. gün geride kalırken, Tahran’da halk sokaklara döküldü. ABD ve İsrail füzelerinin hedefi haline gelen kentte gerilim yüksek. Tehditler ve tartışmalar sonrası ülkelerine dönen İranlı kadın futbol milli takımı oyuncuları, Tahran’daki Veli-yi Asr Meydanı’nda halkın yoğun katılımıyla görkemli bir törenle karşılandı. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, yerinden son gelişmeleri aktarırken kadın sporcuların sahada verdikleri milli ve askeri selamın halkın tarafından büyük alkış topladığını söyledi.