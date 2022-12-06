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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna itiraza ret

DHA
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Giriş: 06.12.2022 10:53
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
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