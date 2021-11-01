01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?

Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 14:41
Sahte altın ve pırlantaya dikkat edilmesi konusunda son günlerde sıkça uyarılar yapılıyor. İzmir'deki bir merkezde de altın ile pırlantaların analizi yapılıyor. Peki sahte olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trakya’da derin deşarj projesi
Trakya’da derin deşarj projesi
Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?
Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?
AKM’nin kırmızı küresi nasıl hazırlandı?
AKM'nin kırmızı küresi nasıl hazırlandı?
Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada
Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada
İntihar gibi kaza! 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarptı
İntihar gibi kaza! 300 kilometre hızla giderken bariyerlere çarptı
Antalya’da vatandaşlar yağmur sularında yürümekte zorlandı
Antalya’da vatandaşlar yağmur sularında yürümekte zorlandı
Doğum günü sürprizi faciayla sonuçlanıyordu
Doğum günü sürprizi faciayla sonuçlanıyordu
Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada
Tekmelerin konuştuğu kavga kamerada
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı
Gol iptal edilince saha karıştı!
Gol iptal edilince saha karıştı!
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster