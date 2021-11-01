01 Kasım 2021, Pazartesi
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Sahte altın ve pırlanta nasıl anlaşılır?
Sahte altın ve pırlantaya dikkat edilmesi konusunda son günlerde sıkça uyarılar yapılıyor. İzmir'deki bir merkezde de altın ile pırlantaların analizi yapılıyor. Peki sahte olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.