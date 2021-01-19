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Sahra Çölü'ne kar yağdı

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Giriş: 19.01.2021 10:45
Güncelleme:19.01.2021 12:28
Son dakika haberi... Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı. Sahra Çölü kumullarına yağan kar muhteşem görüntüler oluşturdu. İşte kameralara yansıyan o anlar...

Kış mevsimi dünyanın birçok yerine kar yağışı getirirken, Afrika ve Orta Doğu çölleri genellikle bu bölgelerin dışında kalıyor. Ancak bu yıl kar Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı.

O anlar ise kayda alındı.

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