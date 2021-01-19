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Sahra Çölü'ne kar yağdı
Son dakika haberi... Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı. Sahra Çölü kumullarına yağan kar muhteşem görüntüler oluşturdu. İşte kameralara yansıyan o anlar...
Kış mevsimi dünyanın birçok yerine kar yağışı getirirken, Afrika ve Orta Doğu çölleri genellikle bu bölgelerin dışında kalıyor. Ancak bu yıl kar Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı.
O anlar ise kayda alındı.