Sahra Çölü'ne kar yağdı

Son dakika haberi... Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı. Sahra Çölü kumullarına yağan kar muhteşem görüntüler oluşturdu. İşte kameralara yansıyan o anlar...

Kış mevsimi dünyanın birçok yerine kar yağışı getirirken, Afrika ve Orta Doğu çölleri genellikle bu bölgelerin dışında kalıyor. Ancak bu yıl kar Sahra Çölü'nün Cezayir'in sınırları içerisindeki bölgeye yağdı.

O anlar ise kayda alındı.