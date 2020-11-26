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Sahibinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

İHA
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Giriş: 26.11.2020 08:48
Güncelleme:26.11.2020 08:56
Amasya’da sahibinin elinden kaçan boğa trafiğin altını üstüne getirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Çevredekilere ve araçlarda bulunanlara korkulu anlar yaşatan boğayı uzun süre kimse durduramadı. İhbar üzerine boğanın kaçtığı Ziyapaşa Bulvarı istikametine görevliler geldi. Bir iş yerinin otoparkında kıstırılan boğa uyuşturucu iğneyle vurulması sunucu sakinleştirilerek sahibine teslim edildi.

Boğanın ortalığı adeta birbirine kattığını anlatan Adem Partal adlı vatandaş, genelde Kurban Bayramı dönemlerinde karşılaştıkları duruma çok şaşırdıklarını belirtti.

Sahibinden kaçan boğa...
Sahibinden kaçan boğa...
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