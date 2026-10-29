Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği! Kardeşlik vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaptı. 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke ilişkilerinin stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını belirten Aliyev, Başkan Erdoğan'a sağlık ve başarı, Türk halkına ise huzur ve refah dileklerini iletti.