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Şafak Mahmutyazıoğlu cinayeti; zanlı Ali Yasak'ın yakalanma anı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2022 11:56
Güncelleme:29.01.2022 12:00
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir gayrimenkulun satışından kalan 65 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yerindeki Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ı gözaltına alan polis bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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