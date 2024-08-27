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''Sabıkalı'' üst geçitte 3. kaza

''Sabıkalı'' üst geçitte 3. kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 13:22
12 Mart ve 15 Mayıs tarihinde Bakırköy'de bulunan üst geçide çarpan TIR'ların ardından yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken bölgede yeterli tedbirlerin alınmamasının ardından bir kaza daha yaşandı. Üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.
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