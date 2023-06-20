Sabancı evinde gizli kayıt skandalı! İşine son verdi suç duyurusunda bulundu

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, geçen sene aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi. Toplantı başlandığı esnada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti. Olayın ardından Sabancı, hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.